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«الداخلية»: ضبط سيدة بتهمة سرقة كنز ذهبي من شقة أقارب زوجها بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
04:18 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
وزارة الداخلية- تعبيرية

وزارة الداخلية- تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سيدة بتهمة سرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 9 جنيهات ذهبية و5 غويشة وسلسلتين وأنسيالين و4 حلقان و3 خواتم ودلاية من داخل شقة أحد أقارب زوجها باستخدام نسخة من المفتاح.

ضبط المتهمة بالسرقة

واعترفت السيدة بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بتسليم المسروقات لشقيقها وضبط، وبإرشاده ضبطت المسروقات المستولى عليها، وكذا مشغولات ذهبية أخرى وبعض البطاقات الخاصة بالمجني عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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