ضبط 7 أطنان لبن مجفف مجهول المصدر في مصنع بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون مديرية الإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أن الإدارات التموينية تعمل بشكل مستمر لحماية المواطنين من الأغذية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتمكنت إدارة برج العرب التموينية من ضبط 7 أطنان لبن مجفف مجهول المصدر داخل مصنع مواد غذائية قبل استخدامها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.

تشديد الرقابة التموينية

وأشار القلش إلى أنه بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على مصانع المواد الغذائية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

لبن مجهول المصدر

وأكد المهندس محمود القلش، أنه بناء على تعليمات المديرية قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن التالي:

- ضبط أحد مصانع المواد الغذائية لحيازته خامات ومواد مجهولة المصدر وأخرى غير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على الكميات الآتية:

- 280 شيكارة لبن بودرة زنة الواحدة 25 كيلوجراما بإجمالي 7 أطنان مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

- 100 شيكارة من الجزر زنة الواحدة 25 كيلوجراما بإجمالي كمية قدرها 2500 كيلوجراما مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.