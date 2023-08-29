«الداخلية»: ضبط 15 متهما بممارسة أعمال البلطجة في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (283) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (310) متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,872 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,492 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,550كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,787 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,945 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,335 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (810 جرامات).

كمية من مخدر البودر وزنت (100 جرام).

عدد (1967) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (114 قطعة سلاح نارى بحوزة 56 متهما)، وذلك على النحو التالي:

(4) بنادق آلية.

(56) بندقية خرطوش.

(54) فردا محليا.

(93) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن متنوعة.

(215) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (61456) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(240) حكم جناية.

(18875) حكم حبس جزئي.

(3586) حكم حبس مستأنف.

(30750) حكم غرامة.

(8005) مخالفات.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي ضما (4) متهمين ارتكبوا (13) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (31) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (310) دراجات نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.