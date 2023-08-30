وزارة التموين تضخ الأرز البلدي للمجمعات الاستهلاكية بسعر أقل من السوق

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف ضخ الأرز إلى فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، بالسعر المخفض يقل عن أسعار الأرز في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة.

سعر الأرز في مجمعات التموين

ويستقر سعر الأرز البلدي في مجمعات التموين عند 22 جنيها سعر الكيس وزن 1 كيلو جرام، وأكدت وزارة التموين أنه من أجود أنواع الأرز الأبيض المعبأ بنسبة كسر 5% فقط، وينخفض عن سعر الأرز الحر في الأسواق بحوالي 6 جنيها، إذ يتراوح سعر الأرز في الأسواق من 28 حتى 32 جنيها، فيما تضخه وزارة التموين لجميع المواطنين بسعر 22 جنيها فقط.

وأكد وزارة التموين، أن أي مواطن يستطيع شراء الأرز بأي كمية من فروع المجمعات الاستهلاكية دون تحديد حد أقصى للشراء، وبدون التقيد بحمل بطاقة التموين.

حصاد الأرز الجديد

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لموسم حصاد الأرز الجديد والذي يحل موعد خلال شهر سبتمبر المقبل، مما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي والذي يقدر حاليا، وفق آخر تصريحات للدكتور علي المصيلحي وزير التموين بحوالي 3.3 شهر.