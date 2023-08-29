«التموين»: إتاحة الأرز بالمجمعات الاستهلاكية لأي مواطن دون بطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة الأرز لأي مواطن من المجمعات الاستهلاكية دون التقيد ببطاقة التموين، وبسعر مخفض عن أسعار تداول الأرز في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة.

طرح الأرز في المجمعات الاستهلاكية

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن طرح الأرز يتم على مستوى فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات والتي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي، مؤكدة إتاحة الأرز بأي كمية للمواطنين عبر المجمعات بسعره الحر عند 22 جنيها والذي يقل عن سعر الأرز في السوق المحلية بنحو 8 جنيهات، إذ يتراوح سعر الأرز في الأسواق من 26 حتى 30 جنيها حسب نسبة الكسر.

حجم المخزون الاستراتيجي من الأرز

وتمتلك وزارة التموين، مخزونا كافيا من الأرز بنحو 3.3 شهر حجم الاحتياطي الاستراتيجي حاليا، والمقرر زيادته مع بدء حصاد محصول الأرز والذي يحل موعده الشهر المقبل، وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والذي أكد أن الأسواق لن تشهد أزمة في نقص سلعة الأرز بسبب وفرة الاحتياطي من المخزون.