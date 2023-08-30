«مستقبل وطن» بأسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اجتماعها الشهري برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وحضور ممتاز دسوقي الأمين المساعد بأمانة المحافظة وسيد الشريف وأحمد حسين الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة التكليفات المركزية الواردة من الأمانة المركزية وخطوات تنفيذها بما يوسع قاعدة الحزب ويخدم جموع المواطنين، كما استعرض الاجتماع أهم الاستعدادات من جانب الأمانة بالتعاون مع مختلف أمانات المحافظة للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي يأتي في مقدمتها الانتخابات الرئاسية مع التأكيد على ضرورة العمل على توعية المواطنين للخروج بأعداد كبيرة لتأييد الرئيس السيسي ودعمه لفترة رئاسية جديدة لتظل مصر رائدة في موقعها بين الأمم بفضل جهوده وخدمته لبلده خلال السنوات العشرة الماضية.

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن في بيان له منذ أيام عن دعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأئها خلال السنوات العشر الماضية.