«بحوث القطن» يكشف أسباب ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير

كشف الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن، أسباب ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير قطن، قائلا: «هناك مجموعة من الأسباب، حيث أن وزارة الزراعة والمعهد دفعا بمجموعة جديدة من الأصناف مرتفعة الإنتاجية.

حقول إرشادية يتعلم المزارع منها جميع التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر «بالإضافة إلى ذلك، هناك التوصيات الفنية الخاصة بهذه الأصناف، حيث يقوم باحثو معهد القطن والإرشاد الزراعي والمزارعين في المحافظات بعمل حقول إرشادية يتعلم المزارع منها جميع التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف».

رغبة المزارعين بتنفيذ التوصيات الفنية

وتابع: «هناك شيء ثالث، وهو رغبة المزارعين بتنفيذ التوصيات الفنية كما هي موجودة مع شيكارة البذرة التي يستملها في أول السنة ويسأل في كل شيء، ويسأل عن كل شيء حتى في موجات الحرارة العالية التي كانت موجودة في الفترة الماضية، مثل التعامل مع النباتات وموعد رش البوتاسيوم وبرنامج المكافحة الذي تقره الوزارة وكيفية الرش الوقائي».

الحكومة أقرت سعر ضمان لمحصول القطن بواقع 5500 جنيه للقنطار

وواصل: «الحكومة أقرت سعر ضمان لمحصول القطن بواقع 5500 جنيه للقنطار في الوجه البحري، و4500 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، ويمكن تسمية هذا السعر بأنه سعر استرشادي أو حد الأمان للمزارع».