أحد علماء الأزهر يوضح عبر قناة الناس معنى حديث «القاتل والمقتول في النار»

كشف الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، عن حالة وحيدة ينطبق عليها حديث «القاتل والمقتول في النار» وهي أن يكون الاثنان يتقاتلان ظلمًا وعدوانًا بغير تأويل أو شبهة أو حق.

«جبر»: إذا التقى مسلمان بسيفيهما وتقاتلا فكلاهما بالنار

تابع «جبر» خلال تقديمه برنامجه عبر قناة «الناس» أنه بمعنى الحديث الشريف: «إذا التَقَى المسلمانِ بسَيْفَيْهِمَا فالقاتلُ والمقْتُولُ في النَّارِ»، أنه إذا التقا مسلمان بسيفيهما وتقاتلا سويًا وكلا منهما يقاتل الآخر لكونه مسلما فكلاهما بالنار، فالقاتل في النار بسبب مباشرته قتل صاحبه، والمقتول في النار لحرصه على ذلك إلا لم يعف الله عنهما.

«جبر»: الإثم على القاتل فقط إذا كان المقتول ليس له نيه في قتله

أضاف عالم الأزهر، أن المسلم إذا قتل أخاه بغير حق، فكل منهما متوعد بالنار إذا كان كل واحد حريصا على قتل الآخر فإن كان المقتول ليس له نية في قتل أخيه، فالإثم على القاتل فقط وهذا في القتال الذي ليس له شبهة وليس له تأويل.