إعصار فلوريدا يحصد تصنيف الفئة الرابعة.. والسلطات تصدر أوامر بإخلاء المنازل

اشتدت قوة إعصار فلوريدا إداليا ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة مع توجهه نحو ساحل خليج فلوريدا، ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة على طول ساحل منطقة بيج بيند في فلوريدا، مع حدوث عاصفة كارثية ورياح مدمرة.

واعتبارًا من الساعة 5 صباحًا بالتوقيت الشرقي، كان إعصار فلوريدا إداليا على بعد حوالي 60 ميلاً غرب سيدار كي و90 ميلاً جنوب تالاهاسي، مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 130 ميلاً في الساعة، حسبما ذكرت شبكة «ان بي سي نيوز» الأمريكية.

إعصار فلوريدا

وأصدرت السلطات الأمريكية، أوامر للسكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية المعرضة للخطر بحزم أمتعتهم والمغادرة مع اكتساب إعصار فلوريدا المعروف بالعاصفة إداليا قوة في المياه الدافئة لخليج المكسيك.

واشتد إعصار فلوريدا إلى نظام خطير من الفئة 3 في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مع توجهه نحو منطقة بيج بيند في فلوريدا، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

إعصار فلوريدا.. حدث غير مسبوق

وكان إعصار فلوريدا إيداليا يحمل رياحًا مستدامة تبلغ سرعتها 190 كيلومترًا في الساعة في وقت مبكر من اليوم، بعد أن تحول إلى نظام من الفئة الثانية بعد ظهر أمس الثلاثاء.

ووصفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في تالاهاسي، إعصار فلوريدا إيداليا بأنه حدث غير مسبوق، إذ لم تمر أي أعاصير كبرى مسجلة عبر خليج لبيج بيند.