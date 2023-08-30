إعصار إداليا يهدد 21 مليون أمريكي في فلوريدا.. والسلطات تعجز عن إنقاذ الضحايا

وصل إعصار إداليا إلى الفئة الثالثة، مع رياح تبلغ سرعتها 120 ميلا في الساعة، قبل وصوله إلى اليابسة على الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية، صباح الأربعاء، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

وصول إعصار إداليا لساحل الخليج الأوسط

وقال مسؤول سابق في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، صباح اليوم، أنّ فرق البحث والإنقاذ قد تواجه صعوبة في الوصول إلى المجتمعات الساحلية المعزولة في فلوريدا بعد وصول إعصار إداليا إلى ساحل الخليج الأوسط.

وأضاف كريج فوجيت، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ السابق لشبكة، أنّه من المحتمل أن يكون من الصعب على أطقم الطوارئ الوصول إلى المجتمعات الساحلية الصغيرة أو المعزولة في ولاية فلوريدا البالغ عدد سكانها 21 مليونا، بعد أن ضرب إعصار إداليا ساحل الخليج الأوسط.

وأشار «فوجات»، إلى أنّ فرق البحث والإنقاذ سيكونان الأولوية الأولى للمسؤولين بعد انحسار العاصفة، ومن المرجح أن تكون الطرق المؤدية إلى هذه المناطق المنتشرة وذات الكثافة السكانية المنخفضة مغلقة بسبب الفيضانات والأشجار المتساقطة والحطام الكثيف، ما يجعل الوصول إلى الناجين الذين اختاروا عدم الاستجابة لأوامر الإخلاء أمر صعب للغاية.

تحذير من وصول إعصار إداليا إلى فلوريدا

ومن المتوقع أن يضرب إعصار إداليا فلوريدا باعتباره عاصفة خطيرة للغاية من الفئة الرابعة، عندما يصل إلى اليابسة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11 مساءً، حسب ما ذكر المركز الوطني للأعاصير.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد، من وصول إعصار إداليا إلى فلوريدا، بعد أن كان يسير بأقصى سرعة يصاحبه رياح مستدامة تبلغ 110 ميلاً في الساعة، وذكرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، أنّه المتوقع أن يغمر إعصار إيداليا أجزاء من منطقة بيج بيند في فلوريدا بعاصفة كارثية يتراوح ارتفاعها بين 12 و16 قدما، أى أعلي من المستوى الطبيعي.