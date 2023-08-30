الذهب يفقد 440 جنيها في 5 أيام.. كم وصل سعر جرام عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب في مصر، انخفاضا متتاليا يوميا، على مدار الـ3 أيام الماضية، في جميع الأعيرة والمشغولات بما فيها الجنيه الذهب والسبائك أيضا، وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس بالأسعار قبل 3 أيام يتضح أنّ سعر الجنيه الذهب فقد حوالي 320 جنيها من قيمته.

أسعار الذهب اليوم

ووفقا للأسعار المعلنة رسميا من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تكون الخسارة والانخفاض في أسعار الذهب كالتالي:

حجم انخفاض الجنيه الذهب

وشهد الجنيه الذهب انخفاضا كبيرا بنحو 440 جنيها، إذ سجل سعر الجنيه اليوم الأربعاء 30 أغسطس 17560جنيها، مقابل 18000 جنيه منذ 5 أيام.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 55 جنيها، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 30 أغسطس، مبلغ 2195 جنيها، مقابل 2250 جنيها منذ 5 أيام وتحديدا يوم الجمعة الماضية.

انخفاض الذهب عيار 18

وفقد جرام الذهب عيار 18 في 5 أيام، 47 جنيها من قيمته، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء 1881.5 جنيه، مقابل 1928.5 جنيه يوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم 30 أغسطس 2023

أسعار الذهب يوم الجمعة 25 أغسطس 2023