«حي الجمرك»: لا خسائر في سقوط سقف عقار ابن الفرات

كشفت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل سقوط سقف مطبخ بالعقار رقم 37 بشارع ابن الفرات في منطقة الجمرك بالإسكندرية، مشيرة إلى أنه لم ينتج عنه أي خسائر مالية أو بشرية، ولم تحدث أي إصابات لسكان العقار.

صدور قرار بهدم العقار

وأشارت رئيس حي الجمرك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن العقار 37 بشارع ابن الفرات عبارة عن دور أرضي و3 أدوار علوية، ومن المعاينة تبين سقوط جزء من محارة سقف المطبخ دون إصابات ولا توجد أجزاء معلقة بالعقار.

وأكدت أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 54 لسنة 2006، وله سرعة تنفيذ في سنة 2012، كما صدر للعقار قرار هدم جزئي في 2022 وجرى التقاعس من المالك عن التنفيذ.

استمرار متابعة العقارات الآيلة للسقوط

وأوضحت نهي خليفة، أن الحي مستمر في متابعة العقارات الآيلة للسقوط، كما يجري التحرك الفوري عند ورود أي بلاغ لسرعة التدخل لحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ولأن قرارات الهدم ليست من اختصاص الحي، تجرى المتابعة المستمرة بخلاف قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والتي يتم تنفيذها من خلال الأحياء.