رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة تكثيف استعدادات الكليات للعام الجديد

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في اجتماع مجلس الجامعة، ضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمباني، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر المقبل، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

وفي إطار حرص جامعة الإسكندرية على توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين، وجّه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من توزيع الكارنيهات الخاصة بتلقي الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالجامعة، وتطبيق منظومة التأمين الطبي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، التي تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعة والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها؛ إذ تتكفل الجامعة بسداد الاشتراكات دون أي خصم إضافي من مرتبات العاملين بها، وتشكيل لجنة لدراسة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ووافق المجلس على ضم عضويات من الداخل والخارج بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية «كلية التربية الرياضية للبنات» وجامعة ويسترن أونتاريو بكندا في مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وبرمنجهام بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا في مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية التربية الرياضية للبنين» وجامعة اليرموك بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة بليبيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق، ومذكرة التعاون العلمي والاكاديمى المشترك بين جامعة الإسكندرية «كلية التربية الرياضية للبنات» وجامعة المستقبل بالعراق.

التبرع بـ4 أجهزة تنفس صناعي

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من علاء محمد نصير وهو عبارة عن 4 أجهزة تنفس صناعي بقيمة مليون و800 ألف جنيه لقسم الطب الحرج، والتبرع المقدم من مؤسسة محمد رجب للتنمية الاجتماعية وهو عبارة عن منظار قولون بقيمة مليون و840 ألف جنيه، والتبرع المقدم من إحدى وهو عبارة عن جهاز موجات فوق صوتية بمشتملاته بقيمة مليون و950 ألف جنيه لحجرة الموجات فوق الصوتية بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة تدريس؛ 14 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 18 مدرسا، ومنح 78 درجة دكتوراه، و208 درجات ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.