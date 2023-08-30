أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم سعر جرام عيار 21؟

حققت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-8-2023، استقرارا ملحوظا مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انتهاء تعاملات أمس على انخفاض في محلات الصاغة، إذ يواجه المعدن الأصفر موجة من الانخفاضات الكبيرة، منذ منتصف شهر أغسطس الحالي، مقارنة ببداية الشهر الذي شهد تذبذب حاد في سعر الذهب عالميا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-8-2023، حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 18

حققت سعر الذهب عيار 18 استقرارا خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء بعد انخفاضه بشكل كبير خلال نهاية تعاملات أمس، إذ سجل سعره 1903 جنيهات للبيع دون احتساب أسعار المصنعية، ويعتبر هو العيار الأكثر تكلفة من حيث المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، استقرارا خلال التعاملات الصباحية، وسجل 2220 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد الأكثر انتشارا للشراء في مصر، كما أنه يعتبر أقل مصنعية من عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، ثباتا في سعره خلال التعاملات الصباحية، ووصل إلى 2537 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 هو العيار الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهبا خالصا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-8-2023، فقد سجل الجنيه الذهب 17 ألفا و760 جنيها، وتلقى الجنيهات الذهب رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار.