الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023.. أبرزها شهادة التطعيم ضد كورونا

بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، يسعى الطلاب إلى معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023، وأكدت وزارة التعليم العالي أن الجامعات تستقبل كل الملفات الخاصة بالتقديم بعد الانتهاء من كل مراحل التنسيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تقوم كل كلية بتحديد موعد خاص لاستقبال أوراق طلابها في كل محافظات الجمهورية، كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023، وتعرض الوطن خلال السطور التالية هذه الأوراق:

- أصل شهادة الثانوية العامة 2023 وصورة منها.

- صورة من بطاقة الترشيح.

- 6 صور حديثة 4*6.

- استمارة 2 جند «للذكور».

- صورة البطاقة الشخصية.

- شهادة الميلاد وصورة منها.

- استمارة بيانات الطالب ويتم تسليمها مع الملف بإدارة شؤون الطلاب.

وبعد الانتهاء من تحضير الأوراق السابقة يدون الطالب اسمه ورقم هاتفه على الصور الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 لطلاب التعليم الفني

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية جاءت كالآتي:

- استمارة شهادة الدبلوم الفني.

- 6 صور شخصية

- أصل شهادة الميلاد

- صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية

- شهادة الحصول على لقاح كورونا

-نموذج 6 جند خاصةً بالذكور للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية