تفاصيل فتح حساب توفير في البنك الأهلي.. اعرف العوائد والمميزات والشروط

يقدم البنك الأهلي أنواعا مختلفة من حسابات التوفير من بينها حساب التوفير بالعملة المحلية، والحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه، بحسب جدول أسعار العائد للبنك، أما الحد الأدنى لاحتساب العائد يكون 3001 جنيه.

وبالنسبة لمن لهم الحق في فتح حساب التوفير فهم المصري والأجنبي والقاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

مميزات حساب التوفير

- مرونة في صرف العائد.

- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- حساب مشترك.

- بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

الأوراق المطلوبة

- نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

- شهادة ميلاد القصر.

سعر العائد على حساب التوفير

- من 3001 إلى 5 آلاف جنيه بـ5.00% شهريًا، 5.05% ربع سنويًا، 5.10% نصف سنويًا، 5.20% سنويًا.

- من 5001 الي 100 ألف جنيه بـ 6.00% شهريًا، 6.05% ربع سنويًا، 6.10% نصف سنويًا، 6.20% سنويًا

- من 100,001 إلى 500 ألف جنيه بـ 6.25% شهريًا، 6.35% ربع سنويًا، 6.40% نصف سنويًا، 6.50% سنويًا.

- من 500,001 إلى مليون ونصف جنيه، بـ 6.50% شهريًا، 6.60% ربع سنويًا، 6.75% نصف سنويًا، 7.00% سنويًا.

- من 1500,001 إلى 5 ملايين جنيه بـ 7.30% شهريًا، 7.35% ربع سنويًا، 7.40% نصف سنويًا، 7.50% سنويًا.

- من 5,000,001 إلى 10 مليون جنيه بـ 7.80% شهريًا، 7.85% ربع سنويًا، 7.90% نصف سنويًا، 8.00% سنويًا.

- من 10,000,001 إلى 20 مليون جنيه بـ 8.30% شهريًا، 8.35% ربع سنويًا، 8.40% نصف سنويًا، 8.50% سنويًا

- أكثر من 20 مليون جنيه 8.80% شهريًا، 8.85% ربع سنويًا، 8.90% نصف سنويًا، 9.00% سنويًا.