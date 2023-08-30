رئيس جامعة سوهاج: نتعاون مع «فولبرايت» لتوفير منح دراسية للطلاب

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية، لبحث سبل التعاون في دعم منظومة البحث العلمي، وتنمية مهارات، وقدرات الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وتبادل الثقافات، والخبرات بين الجانبين، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، عبد العليم رفعت مندوب وزارة التعليم العالي، بتول خالد منسق برامج بالهيئة.

منح دراسية لطلاب جامعة سوهاج

وأكد «النعماني» حرص جامعة سوهاج على فتح آفاق تعاون متعددة، مع كل الهيئات والمؤسسات؛ بما يسهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية، وتنمية قدرات الباحثين، والكوادر الجامعية وإعداد القادة، مضيفاً أن المنح تشمل برنامج الدراسات العليا لطلبة الماجستير، برنامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، برنامج إجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه بالجامعات، بالإضافة إلى برنامج إعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية.

مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل

وأضافت ماجي نصيف، أن الهيئة تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل مادياً وتقنياً، لافتا إلى أن الهيئة على استعداد تام لتمويل تدريب الطلاب في المجلات الجديدة والمستحدثة في احتياجات سوق العمل، علاوةً على توفير برامج للدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه في المجالات الأكاديمية والمهنية.

انعقاد ندوة تعريفية بالبرامج

جدير بالذكر، أنه أعقب هذا اللقاء، انعقاد ندوة تعريفية بالبرامج والمنح المقدمة من هيئة «فولبرايت»، بحضور رئيس جامعة سوهاج والنواب وعمداء الكليات والطلاب من مختلف كليات الجامعة، حيث جرى خلالها التعريف ببرامج الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومواعيد التقديم لكل برنامج، وشروطه، ومعايير التقييم وغيرها.