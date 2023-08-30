ضبط 750 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمركز القنايات.

حملة تفتيشية ورقابية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وأسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي: «تحرير 5 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات».

كما حررت الحملة محضر رقم 1849 جنح قسم شرطة القنايات ضد «ي. ا. ع»، المديرة المسؤولة عن مخبز بلدي لتجميعها 15 شيكارة دقيق؛ لبيعها بالسوق السوداء بإجمالي كمية قدرها 750 كيلوجراما، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكثفة بالشرقية

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.