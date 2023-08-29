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محافظ الشرقية: النزول بالحد الأدنى لتنسيق قبول فصول الخدمات لـ190درجة

كتب:

نظيمه البحرواي
12:27 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوي العام 190 درجة بدلاً من 195 درجة.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بفصول الخدمات

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 بفصول الخدمات، تيسيراً على أولياء الأمور وتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب

كما جاء القرار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

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بقلم نظيمه البحرواي