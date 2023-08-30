«صرف الشرقية» تبدأ زيارات ميدانية لتوصيل مياه الشرب للأكثر احتياجا بالمحافظة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ فريق المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، يجري زيارات ميدانية لعمل أبحاث حالات لـ50 من الأسر رقيقة الحال في نطاق قرى مركز أبو كبير، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية لتنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا، دون تحملهم أي أعباء مادية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

أبحاث ميدانية لتوصيل المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنّه تم عمل الابحاث الميدانية اللازمة لهذه الأسر، تمهيدا لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة، تأكيدا لتعليمات رئيس الشركة بالتأكد من أحقية المستفيدين من الوصلات من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، أنّ الشركة تقدم التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة.

توعية المواطنين بالمشروعات الضخمة

ونظم فريق التوعية بالشركة، حملات توعية واستطلاعات لآراء العملاء بقرى أم الحسن وصان البحرية بمركز صان الحجر، وقرية منشأة الدبيكي بمركز منشأة أبوعمر، لتوعية المواطنين بالمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وطرق المحافظة عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين حملات لطرق الأبواب، واستطلاع رأي ميداني، وتوزيع بروشورات على الأهالي للتوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.