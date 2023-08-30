تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في الفيوم إلى سبتمبر المقبل

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة صديقه، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه خلال جلوسه على مقهى في الفيوم، إلى دور الانعقاد المقبل بشهر سبتمبر؛ لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

أنهى حياة صديقه بدم بارد

وكان المتهم استدرج زميله للمكوث معًا على أحد المقاهي بوسط قرية سنهور؛ لتناول الإفطار معًا وإنهاء خلافاتهما، وأثناء تناول صديقه الإفطار أمطره بوابل من الرصاص فأرداه قتيلًا في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى طلال مصطفى، 27 سنة، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم خلال مكوثه على أحد المقاهي بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

خلافات مع صديقه السبب

وأوضحت التحريات أن صديق المجني عليه وراء إنهاء حياته انتقامًا منه؛ لوجود خلافات سابقة بينهما، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

القبض على المتهم

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيلها، فيما جرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، وأحالته للجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.