الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 جامعة الفيوم.. «علمي وأدبي»

تستعد الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لاستقبال الطلاب عقب الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الأخيرة، وفتح رابط التنسيق الإلكتروني والذي من المقرر أن يكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وإعلان النتيجة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 جامعة الفيوم.

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2023

وتتضمن كليات المرحلة الثالثة علمي علوم ورياضة 2023، ما يلي:

كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

كلية التربية الرياضية بنين جامعة الفيوم.

كلية التربية الرياضية بنات جامعة الفيوم.

كلية التربية النوعية جامعة الفيوم.

كلية تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم بدمو التابعة لجامعة مصر الدولية التكنولوجية.

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2023

كما تتضمن كليات المرحلة الثالثة أدبي 2023 بجامعة الفيوم، ما يلي:

كلية الآداب جامعة الفيوم «انتساب وانتظام».

كلية الخدمة الاجتماعية كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم «انتساب».

كلية التربية النوعية «قسم فنية».

كلية تربية رياضية بنين الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ترتيب الرغبات في التنسيق واتباع الإرشادات.

الضغط على حفظ الرغبات.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المتوقع أن يتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال شهر سبتمبر المُقبل، على أن ينتهي قبل بدء الدراسة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني والتي من المقرر أن تنتهي بعد غد الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، بحد أدنى للقبول 250 درجة فما أقل لشعبتي علمي رياضة وعلوم، و238 درجة لطلاب شعبة أدبي.