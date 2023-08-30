4 أخطاء شائعة تؤدي لتلف شاشة التلفزيون.. احذرها

يرتكب البعض عادات خاطئة، تؤدي إلى تلف أجهزة التلفاز، يقلل من العمره الافتراضي الخاص بها، لذا ينصح باستخدام مانع للصواعق الكهربائية، لحماية الأجهزة من زيادة الجهد الناتج من العوامل الهوائية، بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ومن العادات الخاطئة التي يجب تجنبها، استخدام المواد الكيميائية في التنظيف، وعدم استخدام مانع الصواعق الكهربائية، وتشغيل التلفاز مدة طويلة، وعدم توفير تهوية جيدة بالمكان، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.