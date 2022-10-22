حملات توعوية للحفاظ على «شبكات الصرف» لأصحاب المنشآت الصناعية بأسيوط

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حملة توعوية لأصحاب المنشآت الصناعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتطهيرها بصفة مستمرة، تجنبا لحدوث أي انسدادات، تسبب حدوث مشكلات وأضرار كبرى، ومن ثم يتأثر المستوى الخدمي لكل المنطقة.

وضع مصافي لحجز المخلفات الصلبة والعوالق

وأصدر اللواء مهندس هشام درة رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، تعليماته بتشكيل لجنة من فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، ومسئولي إدارة الصرف الصناعي، للتواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتطهير غرف التفتيش الخاصة بهم بصفة مستمرة.

ووضع مصافي لحجز المخلفات الصلبة والعوالق، وعدم التخلص منها في شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤثر على المستوى الخدمي، ويعرضهم للمسائلة القانونية، حيال ظهور عدم التطابق في نتيجة العينات المسحوبة.

التخلص من الزيوت والشحوم

أشارت شركة مياه الشرب في بيان، إلى أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشراكة مع مسئولي إدارة الصرف الصناعي، تواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية وتعريفهم بكيفية التخلص من الزيوت والشحوم، من خلال تجميعها في جراكن، وإعادة تدويرها في صناعة الصابون للمتخصصين في هذا الشأن، مع ضرورة تركيب مصافي مع التطهير الدوري لغرف الصرف الصحي الخاص بهم،

إجراء التحاليل الكيميائية عليها

وكشفت مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن سحبها عينات من الغرف الخاصة بالصرف الصناعي، وإجراء التحاليل الكيميائية عليها، وتوقيع غرامات على أصحاب المنشآت الصناعية، في حالة عدم مطابقتها للمعايير الخاصة بصرف المخلفات السائلة على شبكات الصرف الصحي طبقا للقانون.