«القابضة لمياه الشرب» تنظم حملات توعوية للأطفال لترشيد الاستهلاك

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، وشركة مياه الشرب بالقاهرة، حملة توعوية لترشيد استهلاك مياه الشرب بمحطة مياه الروضة بالمنيل، بمشاركة أكثر من 120 طفلا، لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه، إضافة إلى مجموعة من المسابقات والأنشطة والألعاب التفاعلية؛ التي تطلقها الشركة لأول مرة «مهمة في شارع 9»، بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، مع تنفيذ فعاليات متنوعة للتعريف بجوانب التغير المناخي.

ألعاب تفاعلية يمارسها الطفل ليبني أفكاره وسلوكه بناء على تجربة فعلية

وقالت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إنها تبنت بالتعاون مع «GIZ»، مفهوم التعلم من خلال الأنشطة والألعاب التفاعلية التي يمارسها الطفل ليبني أفكاره وسلوكه بناء على تجربة فعلية، وذلك من خلال شركات متخصصة في هذا المجال ويجري تصميم الألعاب لتناسب الفئة العمرية المستهدفة، وقامت بتنفيذ ألعاب تفاعلية «كيميت والأبطال» للأطفال اقل من 8 سنوات، ثم لعبة «مهمة في شارع 9» للأطفال ضمن الفئة العمرية من 8 إلى 12 عاما.

عروض مسرحية ومعلومات عن إعادة استخدام المياه والاستفادة منها

وأوضحت الشركة أن «مهمة في شارع 9» هي نشاط تعليمي للأطفال من خلال مشاركتهم في مجموعة من الألعاب تشمل خمسة مواقع، تقدم كل منها مجموعة من النصائح والإرشادات للأطفال لتعليمهم السلوكيات الصحيحة والممارسات المثلى في التعامل مع المياه في محيط الشارع والمنزل والمدرسة والحفاظ على مياه النيل، وتشمل عروضا مسرحية ومعلومات عن إعادة استخدام المياه والاستفادة منها.