سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

يواصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك ثباته منذ فترة طويلة في كل البنوك المصرية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، وللبيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد داخل بنك التنمية الصناعية 8.33 جنيه للشراء، وللبيع 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، في بنك القاهرة.