تفاصيل قرض المشروعات متناهية الصغر من بنك الإسكندرية.. بدون ضامن و«أونلاين»

تحرص البنوك المصرية، على منح القروض والتمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأهميته في دعم الاقتصاد، إذ يساهم بالنسبة الأكبر في إتاحة فرص العمل، حيث وفر 1,6 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال 8 سنوات، أكثر من 2,5 مليون وظيفة، بحجم تمويلات 40 مليار جنيه، وفقا للبيانات الرسمية.

التمويل متناهي الصغر للأفراد من بنك الإسكندرية

يتيح بنك الإسكندرية قروضا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مثل ورش الخياطة الصغيرة أو أكشاك الأطعمة وغيرها، لتمكينها من الاستمرارية وتوسيع الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة.

وتصل مدة قرض المشروعات متناهية الصغر من بنك الإسكندرية، إلى 36 شهرا (3 سنوات)، بقيمة تمويلات تصل إلى 50 ألف جنيه، ولا يشترط البنك وجود ضامن.

شروط القرض متناهي الصغر من بنك الإسكندرية

يشترط بنك الإسكندرية، توافر بعض الشروط في المتقدم للحصول على التمويل، منها ألا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما بنهاية مدة القرض، وألا يقل عمر النشاط أو المشروع الذي سيموله القرض عن عام.

وأضاف البنك، عبر موقعه الرسمي، ضرورة تقديم العميل بعض المستندات لاستيفاء الشروط، مثل: صورة بطاقة شخصية سارية، وصورة عقد إيجار الوحدة محل العمل أو النشاط، أي مقر المشروع، أو عقد التمليك، ويكون باسم العميل، وساري حتى انتهاء مدة التمويل، وإحضار إيصال مرافق حديث، لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

وتسهيلا على الراغبين في الحصول على قرض بنك الإسكندرية، يمكن لصاحب القرض الاطلاع على تفاصيل التمويل مع خدمة «الإنترنت البنكي» وتطبيق «الموبايل البنكي»، مثل رصيد المديونية الحالي، والقسط التالي، وقيمة ومدة التمويل «تاريخ المنح/ تاريخ انتهاء السداد».