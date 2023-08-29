أحمد فهمي وناهد السباعي يتعاقدان على مسلسل «نقطة سودة».. 45 حلقة

تعاقد أحمد فهمي وناهد السباعي، على بطولة مسلسل جديد، يحمل اسم «نقطة سودة»، ومن المقرر أن يبدآن تصويره خلال الفترة القليلة الماضية، لعرضه قريبا.

تفاصيل مسلسل «نقطة سودة»

وعلمت «الوطن» أن مسلسل «نقطة سودة»، يقدم في 45 حلقة، كما تعاقد أحمد خالد صالح، على المشاركة في العمل، وتقوم شركة الإنتاج بإنهاء التعاقدات الباقية.

كانت ناهد السباعي، شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل «الأجهر» الذي كانت تدور أحداثه حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو سعيد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.

أحمد فهمي و«حكاية الفريدو»

أما أحمد فهمي، فيواصل تصوير «حكاية الفريدو» من مسلسل «55 مشكلة» المأخوذ عن كتاب مصطفي محمود، ويشارك في بطولته إلهام شاهين، ندى موسي، أمير شاهين، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.