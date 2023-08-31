تعرف على جدول حفلات مهرجان القلعة اليوم.. أبرزهم علي الحجار

يستعد الجمهور لاستقبال عدد من النجوم الليلة ضمن فعاليات مهرجان القلعة، والمقرر إقامته على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

علي الحجار في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يشارك الفنان علي الحجار فى الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويسبق حفل الفنان علي الحجار، حفلان، الأول في الساعة الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة الرقص السريلانكية «ranrange dance academy» عرضا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الابداعي فى البلاد.

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفني الحافل وما زالت تثري الساحة الفنية المصرية والعربية.

أسعار تذاكر حفل القلعة

وحددت دار الأوبرا المصرية، أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023 الذي بدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل؛ لتباع التذكرة بسعر 60 جنيها لليوم الواحد، الذي يتضمن حفلتين غنائيتين، ويكون الحفل الأول في الثامنة مساء بينما يقام الثاني في العاشرة.