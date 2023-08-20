علي الحجار يحيي حفلا على خشبة مسرح ساقية الصاوي اليوم

بعد النجاحات التى حققها الفنان على الحجار من خلال حفلاته الغنائية التى أحياها على خشبة مسرح ساقية الصاوي مؤخرا، يستعد للقاء جمهوره مجددا مساء اليوم الأحد 20 أغسطس في حفل غنائي كبير.

ويحيي الفنان علي الحجار حفله الغنائي على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي في تمام الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء سيقدم خلاله عدد من أغانيه المميزة .

تذاكر حفل علي الحجار

وتم طرح التذاكر الخاصة بحفل الفنان على الحجار والتى جاءت تبدأ من سعر 280 جنيها للتذكرة الواحدة ويصل سعرها حتى 480 جنيها، وذلك عبر الموقع الرسمي لساقية الصاوي.

يذكر أن الفنان على الحجار سيحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء فى دورته الـ31 والتى ستنطلق يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس ويمتد حتى يوم 7 سبتمبر، حيث يحيي حفله الغنائي يوم الخميس 31 أغسطس بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قياجة محمد الموجي.