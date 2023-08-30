«حياة كريمة» تنظم احتفالية لتسليم 71 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، بالتعاون مع محافظة الغربية، احتفالية كبرى، لتسليم 71 مشروعا تنمويا و 22 «كشك» للفئات الأولى بالرعاية، ضمن فعاليات مبادرة 600 ألف باب رزق، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كراسي متحركة وقوافل طبية

وأطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات، وذلك للكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي رأس الحكمة بمحافظة مرسى مطروح.

وفي محافظة الجيزة سلمت جمعية الأورمان الخيرية 45 كرسي متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة، من أبناء مركز العياط، بالإضافة إلى توزيع كميات من اللحوم والمواد الغذائية عليهم .

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتي جرى وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.