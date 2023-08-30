يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات تنسيق الفني التجاري في المرحلة الثالثة لشعبة أدبي، بعد إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المصرية بحد أدنى 205 درجات للشعب الأدبية والعلمية.

مؤشرات تنسيق الفني التجاري في المرحلة الثالثة لشعبة أدبي

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة وجاء مشابه للعام الماضي مما يجعل مؤشرات تنسيق الفني التجاري في المرحلة الثالثة لشعبة أدبي:

- الفني التجاري بطنطا 237.0 درجة.

- الفني التجاري بشبرا 236.0 درجة.

- الفني التجاري بقنا 236.0 درجة.

- الفني التجاري بسوهاج 234.0 درجة.

- الفني التجاري بدمياط 234.0 درجة.

- الفني التجاري بالمطرية 234.0 درجة.

- الفني التجاري بقويسنا 234.0 درجة.

- الفني التجاري بالمنصورة 234.0 درجة.

- الفني التجاري ببورسعيد 231.0 درجة.

- الفني التجاري بأسوان 231.0 درجة.

- الفني للفنادق المطرية 230.0 درجة.

- الفني التجاري بالعريش 229.0 درجة.

التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المصرية

وأتاحت وزارة التعليم العالي رابط محدد من هنا للتقديم من خلاله إلي تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية في المرحلة الثالثة بعد انتهاء المرحلة الأولي والثانية وإعلان نتائجهم.