مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة بالمرحلة الثالثة لطلاب العلمي

يتطلع طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية إلى معرفة مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة بالمرحلة الثالثة خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد اليوم.

مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة بالمرحلة الثالثة للشعبة العلمية

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدني للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة وجاء مقاربا للعام الماضي بمعدل 205 درجات، ما يجعل مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة بالمرحلة الثالثة للشعبة العلمية كالآتي:

- حقوق انتساب موجه المنصورة: 243.0.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 233.0

- الفني التجاري بالمنصورة 222.5

- تربية نوعية فنية المنصورة 212.0

مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للشعبة العلمية بمحافظة الدقهلية

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة: 242.0.

- الفني للفنادق المطرية 226.0

- المعهد العالي للغات بالمنصورة 222.0

- العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 221.0

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 221.0

- ش.مطاعم فني سياحة مطرية 220.0

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 211.0

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 210.0

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 210.0

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة 210.0

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 209.0

- العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 209.0