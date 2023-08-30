رسالة ماجستير بجامعة المنصورة تناقش توظيف تكنولوجيا الواقع لدعم طلاب الثانوية

ناقشت كلية التربية بجامعة المنصورة رسالة ماجستير بعنوان: «فاعلية نمط الاستجابة السريعة ببيئة الواقع المعزز على زيادة الدافع الأكاديمي والانغماس في التعلم لدى طلاب المرحلة الثانوية»، وذلك صباح اليوم الأربعاء مقدمة من الباحثة سالي عبد الستار الألفي.

تغيير نمط وأساليب الحياة

ويعمل البحث العلمي على تطوير المجتمع ونموه اجتماعيا واقتصاديا، ما ينعكس على مستوى معيشة الأفراد إيجابا، وإجراء بحث علمي يساهم في زيادة المعرفة وتنمية الخبرات العلمية للباحث، بالإضافة إلى تنمية مداركه وزيادة في موسوعته الفكرية، والبحث العلمي قدم وما زال يقدم خدمات جليلة للبشرية بفضل النتائج التي يتم استخلاصها، والتي كان لها الاثر الكبير في تغيير نمط وأساليب الحياة بشكل عام، بفضل التوصيات والمقترحات التي قدمها والمفاهيم الناتجة عنها.

وتمثلت لجنة المناقشة والحكم من كوكبة من اقطاب تخصص تكنولوجيا التعليم من الجامعات المصرية:

الدكتور عادل سرايا أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ومستشار رئيس جامعة الزقازيق والمشرف على كليات الجامعة قطاع شمال الشرقية وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم الحاسب الآلى.

الدكتور أمين صلاح الدين امين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية - جامعة المنصورة.

الدكتور علي حسن عويس استاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ بكلية التربية - جامعة المنصورة.

الدكتورة ريهام الغول أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد ومدير مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية - جامعة المنصورة.

تطوير بيئة تعلم قائمة على تكنولوجيا الواقع المعزز وتفاعل الطلاب

واهتمت الدراسة بتطوير بيئة تعلم قائمة على تكنولوجيا الواقع المعزز وتفاعل الطلاب معها من خلال نمط الاستجابة السريعة (الأكواد - العلامات) وذلك لتنمية الدافع الأكاديمي والانغماس في التعلم لدى طلاب الصف الثاني الثانوي.

وأكدت نتائج الدراسة فاعلية نمط الاستجابة من خلال الأكواد ببيئة الواقع المعزز في زيادة الدافع لدى الطلاب وانغماسهم في التعلم.

وتم منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة و تبادلها مع الجامعات الأجنبية.