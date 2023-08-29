البرامج النوعية بكليات جامعة المنصورة.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات في جامعة المنصورة، استمرار فتح التحويلات للبرامج النوعية بالكليات داخل الجامعة، لطلاب الثانوية العامة 2023- 2024، ويجري التسجيل بالبرامج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

البرامج النوعية داخل كليات جامعة المنصورة

تستعرض «الوطن» لقرائها والطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج النوعية بالكليات داخل جامعة المنصورة، أهم البرامج النوعية داخل الجامعة كما يلي:

كلية العلوم

«التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، جيولوجيا البترول والتعدين، البتروكيماويات وتطبيقاتها، الكيمياء والأدلة الجنائية، الكيمياء الحيوية والتطبيقية والبيولوجيا الجزيئية، الفيزياء الطبية».

كلية الزراعة

«نظم التغذية، تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء».

كلية الحاسبات والمعلومات

«هندسة البرمجيات، المعلوماتية الطبية، الذكاء الاصطناعي».

كلية التربية للطفولة المبكرة

«برنامج التأهيل المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الانجليزية، إعداد معلمات الأنشطة المتكاملة بنظام منتسوري».

كلية الآداب

«برنامج اللغة الفرنسية التخصصية، المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، اللغة الإيطالية وأدابها، البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة».

كلية التربية

«برامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعلم الأساسي، برامج إعداد معلمي «كيمياء، رياضيات، فيزياء، العلوم البيولوجية، العلوم الجيولوجية» باللغة الإنجليزية، برنامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات stem باللغة الإنجليزية.

كلية التجارة

«برنامج التمويل والاقتصاد باللغة العربية، برنامج التمويل والاقتصاد باللغة الإنجليزية»

كلية السياحة والفنادق

«برنامج التسويق السياحي»

كلية التربية النوعية

«إعداد معلم بالحاسب الآلي باللغة الإنجليزية»

كلية التمريض

«البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي بنظام الساعات المعتمدة»

كلية الحقوق

«برنامج الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية، برنامج الدراسة القانونية باللغة الفرنسية»

الأوراق المطلوبة للتقديم بالبرامج النوعية بجامعة المنصورة

صورة شهادة الثانوية العامة صورة بطاقة الترشيح صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره حافظة أوراق

ويتم تسجيل طلب التحويل إلكترونيًا، وطباعة استمارة طلب تحويل البرامج النوعية عبر نظام تحويلات الطلاب الإلكتروني، ثم تحصيل رسوم طلبات التحويل بالفيزا من خلال ماكينة السداد «POS» بمكتب التحويلات المركزي.