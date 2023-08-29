رئيس جامعة المنصورة يكرم فريق عمل جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم، فريق عمل جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة من مختلف القطاعات بالجامعة، إذ حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة، خلال توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وقدم رئيس جامعة المنصورة التهنئة لفريق العمل بكافة القطاعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، على تتويج جهود سنوات من العمل الجاد في تحقيق الاستدامة البيئية والعمل على تحقيق جامعة خضراء صديقة للبيئة.

تحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة

وأكد أن التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل الجامعة على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة مع مختلف القطاعات، مع دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية.

جامعة المنصورة صديقة البيئة

وأشار إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون صديقة للبيئة في كل الملفات، مثل إدارة المخلفات والمياه والأبحاث العلمية والتغيرات المناخية والأزمات، وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة.