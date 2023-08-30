جامعة المنصورة تقيم احتفالية «يوم التحدي» لتكريم الخريجين من ذوي الهمم

أقامت كلية الآداب جامعة المنصورة، احتفالية كبيرة بعنوان «احتفالية يوم التحدي» لتكريم الخريجين من ذوي الهمم للعام الجامعي 2022-2023

وقال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تعمل على دعم أبنائها الطلاب وتحديدا ذوي الهمم وهم مستقبل مصر وفخرها وأوصيهم بالاجتهاد ومواصلة السعي في الجد والمثابرة، وأن هذه توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة في دعم أبنائنا من ذوي الهمم والجامعة تعمل على تقديم كافة الخدمات التي تمكنهم من التغلب على الإعاقات المختلفة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في دعم ذوي الإعاقة في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وجعلهم عضوا نافعا في المجتمع، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل مميزة للمشاركة في التنمية والتقدم المجتمعي.

تكريم ما يقرب من 36 طالبا

وأوضح الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، أنه جرى تكريم ما يقرب من 36 طالبا من المتفوقين من ذوي الهمم: «هذا يوم من الأيام المشهودة في كلية الآداب وهو يوم تحدي تخريج دفعة من أبنائنا من ذوي الهمم وحرص إدارة جامعة المنصورة على الوقوف بجانب طلابنا ودعمهم، ونتوجه بالشكر لأسر ذوي الهمم وهم يحصدون ثمرة نجاحهم وجهدهم على مدار 16 سنة، ونعتبر هذا اليوم هو يوم عيد لكلية الآداب وهذا أول حفل تخرج في تاريخ كلية الآداب».

وقال الدكتور وائل السيد البرعي، وكيل كلية الأداب: «سعيد لأنني أجد الفرحة في وجه الآخرين وهذا يوم مميز في تاريخ كلية الآداب ورعاية الكلية للطلاب من ذوي الهمم في جامعة المنصورة وتوفير كل الوسائل التي تعينهم على استكمال دراستهم العلمية، اليوم هو يوم الحصاد، فقد عانوا معاناة شديدة، واليوم حصدوا كل ما زرعوه وكلل الله كل هذا الجهد بهذه اللحظة التي لم ولن تنسى».