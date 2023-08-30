سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023 في ختام التعاملات بالبنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023 في أبرز البنوك المصرية أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات، حيث سجل اليوم في بنك مصر 33.57 جنيه للبيع، و33.39 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، أسعار اليورو اليوم حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات: 33.36 جنيه للشراء.