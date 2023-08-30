رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق.. 6 خطوات بسيطة

بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات 2023، ومع انتظار تنسيق المرحلة الثالثة، يحرص كثير من الطلاب على تسجيل طلب تقليل الاغتراب، للانتقال من جامعة بعيدة إلى أخرى قريبة لمحل سكنهم، لذا يهتم عدد منهم خلال الأيام الحالية بالدخول لـ موقع التنسيق نتيجة تقليل الاغتراب لمعرفة موقف الطلب الخاص بهم.

موقع التنسيق نتيجة تقليل الاغتراب.. اعرف الخطوات

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الراغبين في الانتقال من جامعة لأخرى فرصة معرفة النتيجة إلكترونيا من خلال موقع التنسيق نتيجة تقليل الاغتراب، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب:

- يقوم الطالب الراغب في معرفة النتيجة الخاصة به بالدخول على موقع التنسيق نتيجة تقليل الاغتراب من هنا.

- وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار الأيقونة الخاصة بالنتيجة بالضغط على (نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية).

- تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بنايجة تقليل الاغتراب والتي يتم إدخال عدد من البيانات المطلوبة بها.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري الخاص به، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة.

- وبعد الانتهاء من إتمام الخطوات المطلوبة، تظهر أمام الطالب نتيجة طلب تقليل الاغتراب الخاصة به، ما إذا كان تم قبول طلبه أم تم رفضه.