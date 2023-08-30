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حكيم يطرح أغنية «واحد بس» على يوتيوب (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
06:46 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
حكيم

حكيم

أعلن المطرب حكيم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «واحد بس»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشر الفنان حكيم الأغنية، وعلق عليها قائلا: «بس بس أنا واحد بس، تقيل ع الأرض خفيف ع القلب.. أنا أعوم ع الموج ولا عمر أنذّل، اسمعوا واحد بس على اليوتيوب دلوقتي».

حفل حكيم في مهرجان العلمين

وأحيا الفنان حكيم مؤخرا حفلا في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة.

وروّج حكيم للحفل بنشر صور له من مدينة العلمين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «عظمتك يا مصر».

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