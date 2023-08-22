وصول حكيم وسامح يسري إلى عزاء المطرب أحمد الشوكي بمسجد الخلفاء الراشدين

وصل المطربان حكيم، وسامح يسري، إلى عزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي، المقام حاليا بمسجد الخلفاء الراشدين في البحر الأعظم بالجيزة.

ويستقبل المعزيين «كريم» نجل الراحل أحمد الشوكي، إذ يقام العزاء اليوم، بعد انتهاء فترة العزاء بمسقط رأسه في بني مزار بالمنيا.

حكيم ينعى أحمد الشوكي

وحرص حكيم على نعي، المطرب أحمد الشوكي، في وقت سابق، إذ نشر صورة الراحل عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، معلقا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل أغلى الناس أحمد الشوكي الفنان الإنسان عشرة عمري الذي لم تنقطع علاقتنا منذ انطلاقتنا سويا في المنيا.. لن أنساك وستظل ذكرياتنا الجميلة محفورة بداخلي».

وفاة أحمد الشوكي

وغيب الموت أحمد الشوكي، يوم الجمعة الماضي، وجرى تشييع جثمانه عقب صلاة الجمعة، في بني مزار بمحافظة المنيا، في حضور عائلته وأصدقائه وأبناء قريته.