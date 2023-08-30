توزيع أجهزة كهربائية على 15 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في القليوبية

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لـ15 عروسة والمقدمة من مجموعة ومؤسسة العربي للتنمية المجتمعية ضمن التحالف الوطني التنموي ومديرية التضامن الاجتماعي ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة، التي اشتملت على ثلاجة وغسالة لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بحضور صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع

المساهمة في رفع العبء عن أبناء المحافظة

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنياً لهنَّ زواجاً مباركاً ملِيء بالسعادة والتوفيق في حياتهنَّ المقبلة، مُشيراً إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة في رفع العبء عن أبناء المحافظة، في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكداً أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيداً بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة

ووجه محافظ القليوبية الشكر لمجموعة ومؤسسة العربي أحد أجنحة التحالف الوطني للعمل الأهلي برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة لكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيراً إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيداً على اهتمام الدولة بكل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدماً الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا ليس جديداً على المصريين فهم دائماً يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد محافظ القليوبية حفل كرنفال الأطفال بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك احتفالا بعيد القليوبية للقومي، حيث تم إقامة ألعاب للأطفال بحديقة مدرسة الشبان العالمية لكي يستمتع الأطفال بقضاء يوم مبهج في ظل احتفالات القليوبية.