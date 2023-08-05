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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
03:04 م | السبت 05 أغسطس 2023
امتحانات الإعدادية القليوبية

امتحانات الإعدادية القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة القليوبية، حيث بدأت أعمال التصحيح والكنترول لإعداد النتيجة عقب انتهاء الامتحانات مطلع الشهر الجاري، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الدور الثاني منتصف الشهر الجاري.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة القليوبية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة القليوبية منتصف الشهر الجاري عقب عرضها على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، عقب انتهاء أعمال التصحيح في الكنترول الرئيسي ويعقبها فتح باب التظلمات على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة القليوبية

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه من المقرر عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة القليوبية منتصف الشهر الجاري، الحصول عليها من خلال موقع المديرية على الرابط التالي من هـنـا

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 

وأوضحت أن توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الإنجليزية 60 درجة

الدراسات 40 درجة

الرياضيات 60 درجة

العلوم 40 درجة

المجموع الكلي 280 درجة.

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