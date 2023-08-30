أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية 1445، بأنه لا صحة لهذه الأخبار فى جميع الجامعات، وأنه لا يوجد تغيير في خطة التقويم الدراسي.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية 1445

وحرصت الوزارة على توضيح أمر حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية 1445، بأن العام الدراسي يتكون من 3 فصول دراسية كما كان في الأعوام السابقة، ولا يوجد تعديل فى الخطة الدراسية التى تم إطلاقها، ولا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثالث، باستثناء بعض الجامعات.

بعض الجامعات تلغى الفصل الدراسي الثالث بالسعودية 1445

وتستعرض «الوطن» فى تقريرها التالى الجامعات التى أعلنت إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية 1445، واعتماد نظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، وتأتي كالتالي:

جامعة الملك سعود، جامعة القصيم، جامعة الملك فيصل، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة جدة، جامعة الجوف، جامعة طيبة.

التقويم الدراسي للعام الجديد 1445 في السعودية

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التقويم الدراسي للعام الجديد 1445، والذي بدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الماضي 4 صفر 1445 هـ والموافق 20 أغسطس 2023.