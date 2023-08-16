إدارة شباب المراغة تحصد المركز الثالث في دوري العباقرة بسوهاج

حصد مركز شباب بني وشاح، التابع لإدارة شباب المراغة، المركز الثالث على مستوى مديرية الشباب والرياضة بسوهاج في دوري العباقرة، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية.

إجراء المسابقة في جميع الإدارات الفرعية

وأجريت المسابقة في جميع الإدارات الفرعية، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، تحت إشراف وتنفيذ إدارة الطلائع بالمديرية.

يأتي ذلك من خلال استراتيجية الوزارة التي تعتمد على تنمية قدرات الشباب والرياضة ومهاراتهم، والعمل على رعايتهم ودعمهم في مختلف المجالات، إضافة إلى تشجيع الشباب على التعلم واثبات الذات، ليكونوا فاعلين في المجتمع لخدمة وطنهم في شتي المجالات والعمل علي تأهيل الشباب بصورة عملية للمشاركة في كافة الفعاليات المقدمة، فضلاً عن تشجيعهم علي الإبداع والابتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة في سوهاج، دعمه الكامل للشباب من خلال دوري العباقرة، متمنياً أن تخرج نسخة برنامج «عباقرة» بصورة تليق باسم مصر، وبما يعكس المستوى الثقافي للشباب.