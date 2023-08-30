«التخصصي».. أول مستشفى يفتتح وحدة روبوت جراحي ويضم 45 عيادة متخصّصة

يُعد مستشفى عين شمس التخصصى، المعروف شعبياً بمستشفى الدمرداش، أحد الصروح الطبية المتميزة فى علاج المواطنين، وتشمل رؤية المستشفى التنبؤ بتوقعات المرضى وتلبية احتياجاتهم، وكذلك التطوير والتحديث والسلامة، وأن تكون مؤسسة رعاية صحية رائدة فى تقديم أفضل خدمة صحية بأعلى جودة، طبقاً لأحدث المعايير العالمية. ويتردّد على المستشفى ما يزيد على 10 آلاف مريض سنوياً، ويقوم المستشفى بإجراء أكثر من 5 آلاف عملية ناجحة بجميع التخصّصات الطبية المعقّدة، ويوجد به 500 طبيب من ذوى الخبرة و45 عيادة متخصّصة.

نجاح أول عملية فى الشرق الأوسط لزراعة رئة من متبرعين أحياء

ويحتوى المستشفى على أول وحدة لعمليات زراعة الرئة فى مصر، حيث شهد نجاح أول عملية فى الشرق الأوسط لزراعة رئة من متبرعين أحياء بمشاركة 50 طبيباً، كما أنه يحتوى على وحدة علاج حالات الضمور الشوكى.

وقال د. هشام أنور، مدير المستشفى، لـ«الوطن» إن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مستمرة فى المستشفى، فتم إنشاء وحدة كبسولات العمليات، وكذلك تم افتتاح جناح العمليات الكبرى، الذى يضم 11 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، لتواكب أحدث النظم الطبية العالمية، كما تم افتتاح 2 قسطرة للقلب مجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية، وتعمل على مدار 24 ساعة يوميا طوال الأسبوع، بما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمرضى ويحسّن مستوى الخدمة الطبية.

«أنور»: جناح العمليات الكبرى يضم 11 غرفة مجهّزة بنظام الكبسولة

وافتتح المستشفى أحدث الأقسام الداخلية، وهو مبنى يشمل 3 أدوار ويضم 172 سريراً مقسمة على 152 غرفة، ويشمل قسم المركز المتميز لزراعة الأعضاء وأمراض القلب والباطنة العامة والمتخصّصة والأورام والرعاية المتوسطة. ولأول مرة فى مصر يفتتح المستشفى وحدة استخدام الروبوت الجراحى داخل العمليات، وكذلك أول ممرضة روبوت «شمس»، وقسم الأشعة، ويشمل عدداً من الأجهزة الطبية التى تم استحداثها بالكامل، لتدخل فى منظومة العلاج التشخيصى للمرضى، وبها أشعة الرنين المغناطيسى والمسح الذرى والأشعة التداخلية وأشعة مقطعية وأشعة عادية وبالصبغة، فضلاً عن قسم لصحة المرأة، ويشمل أشعات متخصّصة على الثدى «ماموجرام» وهشاشة العظام.