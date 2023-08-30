مستشفى «الطب النفسي».. ثلث سكان القاهرة الكبرى مستهدفون بالخدمة

تتميز مستشفيات جامعة عين شمس عن غيرها من المستشفيات الجامعية فى المحافظات المختلفة بتفرّدها بمركز الطب النفسى، وهو أحد المراكز المتميزة فى تقديم خدمات طب نفسية متميزة ومتكاملة فى ضوء من السرية والدقة والأمانة للمرضى، وهو أحد الصروح الطبية التى شملها التطوير. ويُعد مركز الطب النفسى أحد المراكز البحثية التدريبية المتخصّصة، حيث يقوم بالتعليم والتدريب فى مجال الطب النفسى، وقد اختير كأول صرح فى الشرق الأوسط منوط به تنسيق البحوث والتدريب فى مجال الصحة النفسية من قِبل منظمة الصحة العالمية.

ويحظى مركز الطب النفسى بموقع متميز، فى منطقة شرق القاهرة، حيث يقوم بخدمة ما يقرب من ثلث سكان القاهرة الكبرى، ويقدم خدماته للمرضى المقيمين بالمدن والقرى التابعة للمحافظات المحيطة.

ويعتبر أول مستشفى نفسى يُقام فى مجمع المستشفيات الجامعية، وقد كان لإنشائه دور طليعى أتاح للمرضى النفسيين فرصة تلقى الرعاية والعلاج تحت إشراف طاقم من المتخصّصين الحاصلين على أعلى المؤهلات الدراسية وأحسن الدرجات العلمية.

وقال د. أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لـ«الوطن»: يضم المركز مدرجين مزودين بأجهزة تكييف، ويتسع كل منهما لمائتى طالب، ومزودين كذلك بأحدث الوسائل الضوئية والصوتية والتعليمية، مثل أجهزة عرض الشرائح والشاشات الإلكترونية والفيديو بروجيكتور وأجهزة عرض البيانات بالكمبيوتر.

وبالمدرج كاميرات تصوير فيديو مثبتة، بحيث يمكن تصوير المحاضرات والندوات العلمية على دوائر تليفزيونية مغلقة وعرضها من المدرج الرئيسى إلى شاشات المدرج الفرعى، وكذلك عدد 4 قاعات تدريس صغيرة تستوعب أعداداً صغيرة من الدارسين بالدور الأرضى والدور الرابع والدور الثانى خاص بالمحاضرات. ويتميز المركز بوجود مكتبة تراثية بالدور الرابع، وتشتمل على أحدث الكتب العلمية التى تغطى جميع جوانب الطب النفسى.