استعدادات سعودية لأمطار رعدية في مكة المكرمة الساعات المقبلة

كشف خبير الأرصاد الجوية السعودي، عادل القازنلي، اليوم الأربعاء، عن إمكانية أن تشهد أجواء المملكة العربية السعودية انخفاضًا في درجات الحرارة تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة، تستمر حتى يوم 22 و23 سبتمبر المقبل.

تعامد أشعة الشمس على خط الاستواء

وأشار خبير الطقس السعودي، وفقا لـقناة «الإخبارية» السعودية، إلى أن هذه الفترة تصادف الاعتدال الخريفي، وفيها تتعامد الشمس على خط الاستواء، وتقل عدد ساعات النهار تدريجيًّا وتزداد في الليل.

تحذير من استمرار فرص هطول الأمطار

وحذر المركز السعودي للأرصاد الجوية، في وقت سابق، من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، بدايةً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البّرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، على أن تكون السماء غائمة مع وجود سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية ونجران.

إمكانية سقوط أمطار رعدية في السعودية

في الوقت ذاته، أوضحت الأرصاد السعودية أن منطقة مكة المكرمة ستشهد سقوط أمطار رعدية قد تكون غزيرة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على الرياض إلى 45 درجة، أما الصغرى 32 درجة مئوية.

وأعلنت السعودية الإنذار الأحمر في منطقة مكة المكرمة حتى يستعد الأفراد للأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الساعات والفترة المقبلة في المملكة.