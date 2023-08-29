الأرصاد السعودية تصدر إنذارا باللون الأحمر بسبب الأمطار الغزيرة في عدة مناطق

حذرت الأرصاد السعودية، في تقريرها اليومي الصادر اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح نشطة، مع تدني الرؤية الأفقية.

وأضافت الأرصاد السعودية، أنه من المحتمل سقوط أمطار غزيرة رعدية، وجريان السيول، على مدن أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، بالإضافة إلي مركز الفطيحة.

الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار غزيرة

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، أعلنت الأرصاد السعودية، عن حالة التأهب مع إصدار إنذارات باللون الأحمر نتيجة سقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير، وتضم الحالة في (أبها، وأحد رفيدة، والربوعة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأشارت الأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى أن سقوط الأمطار الغزيرة وجريان السيول، من المتوقع أن تستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم

حالة الطقس في السعودية

وفي المنطقة الشرقية، أصدرت الأرصاد السعودية إنذارا باللون الأصفر لحالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة، مع سقوط امطار خفيفة وتدنٍّ للرؤية الأفقية من 3 إلى 5 كم تشمل الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا حتى العاشرة مساء.

ومن جهة أخرى، أعلنت الأرصاد السعودية أن بالرغم من سقوط أمطار غزيرة علي بعض مدن المملكة العربية السعودية، الا أن 4 مدن سجلت أعلى درجات حرارة، اليوم الثلاثاء، إذ سجلت الدمام والصمان والأحساء والخرج درجة حرارة وصلت الي 47 مئوية.