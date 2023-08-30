مدرب ريادة أعمال: طلاب المرحلة الثالثة يفضلون المعاهد التكنولوجية

بعد انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة، الذين لم يستوفوا شروط المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم، وخلال انتظارهم للتنسيق بحثوا عن أبرز الكليات والمعاهد التي تؤهلهم لسوق العمل، بعد التخرج، وكان من بينها المعاهد التكنولوجية.

المجال التكنولوجي محط أنظار طلاب الثانوية العامة

قال محمود إبراهيم، مدرب ريادة الأعمال، إن سوق العمل، هو ما يبحث عنه طالب الثانوية العامة عند الالتحاق بالكلية، وبما أن البلاد تشهد تغيرات كثيرة وتطورات في المجال التكنولوجي، فأصبحت التكنولوجيا وجميع ما يتعلق بها نصب أعين طلاب الثانوية العامة، خاصة بعد التوجه العالمي في هذا المجال.

أضاف: «بما أن الكليات التكنولوجيا، امتلأت مقاعدها في المرحلتين الأولى والثانية، يتجه طلاب الثانوية العامة إلى المعاهد التكنولوجيا البديلة، التي تسد فجوة معرفة التكنولوجيا من وجهة نظر الطالب العالم دلوقتي متجه للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشان كدا الطالب بيدور على هذا المجال مهما اختلفت طرقه سواء كلية أو معهد» وفق ما رواه «إبراهيم» خلال حديثه لـ«الوطن».

الحاسبات والمعلومات تؤهل الطالب لسوق العمل

بعد ظهور كليات الحاسبات والمعلومات بتخصصاتها المختلفة، أصبحت من أهم الكليات التي تتمتع بمستقبل كبير في سوق العمل، نظرا لكثرة الطلب عليه في شتى المجالات، أبرزها مجال الأمن المعلوماتي، وعلوم المعلومات والبيانات، ومحلل البيانات، فضلا عن هندسة البيانات، جميعها مجالات لا يخلو منها أي عمل أو شركة في المستقبل.